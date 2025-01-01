Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 43
45 Min.Ab 12

Aus dem Eiswagen heraus werden heimlich Bilder von Kundinnen gemacht. Daraufhin tauchen Collagen mit ihren Köpfen auf molligen Frauenkörpern auf! - Auf einer Kartbahn rasen zwei 14-Jährige ineinander. Als Hilfe herbeieilt, ist einer der Jungs verschwunden! - Während eine 23-Jährige in Asien unterwegs ist, wohnt die Mutter in ihrer WG. Die Situation eskaliert und die Mutter fliegt raus! - Als eine Barkeeperin morgens den Club betritt, trifft sie auf einen randalierenden Stammgast!

