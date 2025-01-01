Auf Streife
Folge 46: Familienausflug
44 Min.Ab 12
Nach einem Raub auf eine 33-Jährige wird der Täter gefasst. Trotzdem ist ihr Wagen samt Kind darin gestohlen worden! - Zwei bekiffte Studenten zündeln in ihrer WG mit Feuerwerkskörpern und beschädigen damit nicht nur die Unterwäsche ihrer Mitbewohnerin! - Ein Exhibitionist mit Horror-Maske und Bademantel treibt im Freibad sein Unwesen! - Bei einem Einbruch in einen PKW wurde die Dash-Cam gestohlen. Sofort wird die Nachbarin verdächtigt, die zuvor einen Drohbrief geschrieben hat.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
