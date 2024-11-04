Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 9Folge 53vom 04.11.2024
Folge 53: Banane

45 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12

Heiße Spur: Bei der Ermittlung einer vermeintlichen Entführung liefert eine Kondompackung den entscheidenden Hinweis. - Einer Frau wird ihre neu gekaufte Uhr geklaut. Die Ermittlungen führen zurück zum Verkäufer. - Ein junger Mann wird zum Opfer einer gesuchten Verbrecherbande und liegt zusammengeschlagen vor seiner verwüsteten Wohnung. - Ein Junge will aus dem Fenster klettern, nachdem er in seinem Zimmer eingesperrt wurde. Von seiner Babysitterin fehlt jede Spur.

