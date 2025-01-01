Auf Streife
Folge 54: Babyparty Hard
44 Min.Ab 12
Babyparty außer Kontrolle. Ein Stripper wird belästigt, in der alkoholfreien Bowle ist Absinth - und wo ist eigentlich die Schwangere? - Ein falscher Polizist zieht Autofahrer aus dem Verkehr und fordert von ihnen horrende Summen für Delikte, die nicht begangen wurden. - Ein Mann beschuldigt einen Psychotherapeuten, eine Frau begrabscht zu haben und übt Selbstjustiz. - Unter Androhung von Gewalt: Ein elfjähriger Junge stiehlt Schnaps und Zigaretten.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1