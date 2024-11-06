Aus dem Bruder gelaufenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 60: Aus dem Bruder gelaufen
44 Min.Folge vom 06.11.2024Ab 12
Alarmbereitschaft: Auf Fußstreife erhalten die Beamten den Hinweis, dass ein vermeintliches Pärchen bewaffnet durch einen Park spaziert! - Eine stillende Mutter wird Opfer eines Überfalls. Auf Wertsachen hat der Täter es jedoch nicht abgesehen! - Das Auto einer jungen Dame wird gestohlen und kurz danach auf einer Verkaufsplattform angeboten. Die Beamten stellen den Verkäufer! - Passantin fängt Feuer: Ein Schüler wird verdächtigt, brennendes Papier vom Balkon zu werfen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
