SAT.1 Staffel 9 Folge 61
Folge 61: Am Hacken

44 Min. Ab 12

Der fünfjährige Neffe eines Anglers wartet im Auto auf seinen Onkel und wird ungewollt Opfer eines Verbrechergespanns. - Hilferuf per SMS: Eine Frau ist in großer Sorge um ihren Bruder, der in einem Haus gegen seinen Willen festgehalten wird! - Eine falsche Ordnungsamtmitarbeiterin treibt im Park ihr Unwesen und kassiert ordentlich ab. - Drama um eine Bank: Wer hat das geliebte Andenken an die verstorbene Frau eines älteren Herren manipuliert?

