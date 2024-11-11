Räuberquatsch mit MichaelJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 64: Räuberquatsch mit Michael
44 Min.Folge vom 11.11.2024Ab 12
Angriff auf Parkplatz: Als ein Mann einer Frau zur Hilfe eilt, wird er selbst zum Opfer des bewaffneten Angreifers. - Panikattacke mit Folgen: Nach einem Feuer in einer Berufsschule verschwindet die Referendarin spurlos! - Aufregung im Park: Auf Fußstreife treffen die Beamten auf eine halbnackte Frau. Ihre Hose samt Portmonnaie wurde geklaut. - Hinterlistige Aktion: Auf einer Weitsprunganlage wurden Nägel verstreut, die nicht nur einer Sportlerin zum Verhängnis werden.
Auf Streife
