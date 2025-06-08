Aufgetischt: Das LeithagebirgeJetzt kostenlos streamen
Aufgetischt
Folge 45: Aufgetischt: Das Leithagebirge
44 Min.Folge vom 08.06.2025
Geprägt von einer wechselhaften Geschichte und voll von zauberhaft versteckten Plätzen ist das Leithagebirge eine 35km lange Hügelkette - und eine eigene Welt zwischen Burgenland und Niederösterreich. Die Gegend inspiriert Menschen, die wiederum kulturell und kulinarisch ihre Umgebung mitgestalten: Eine Begegnung mit Autorin Eva Schreiber, Kuratorin Waltraud Bertoni, dem Koch und Kunstsammler Max Stiegl, der Biobäuerin Angelika Unger, den Archäologen Thomas Kühtreiber und Michael Doneus und der Band Amerling. Bildquelle: ORF/Satel Film/Caroline Hofmann
