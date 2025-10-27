Aufgetischt vor 10: FeldkirchJetzt kostenlos streamen
Aufgetischt
Folge 57: Aufgetischt vor 10: Feldkirch
5 Min.Folge vom 27.10.2025
Von Urbanität und Naturnähe einer Stadt, die wie eine Insel liegt. Vom Künstler Arno Egger, der leere Räume wachküsst und Weinbauer Christoph Fulterer, dessen Reben ihm Herzensanliegen sind, und der in seinem Gasthof Geschmacksexplosionen auszulösen weiß. Von Keramikerin Marta Rauch-Debevec und ihren handgefertigten Fliesen. Bildquelle: ORF/Satel Film/Eckehard Braun
Aufgetischt
