Aufstieg der Milliardäre
Folge 4: Moonshots
54 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Es zeigen sich die Schattenseiten der Macht von Social Media: Wahlmanipulation und sogar der Beginn des Genozids an einer muslimischen Minderheit in Myanmar sind nur zwei von vielen negativen Beispielen. Die Folge geht außerdem der Frage nach, wie es in der männerdominierten Tech-Branche um die weibliche Belegschaft steht.
Genre:Dokudrama
Produktion:GB, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.