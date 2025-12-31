Die Rache der TherapeutinJetzt kostenlos streamen
Auftragskiller gesucht
Folge 1: Die Rache der Therapeutin
41 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Die schmerzliche Scheidung von ihrem Mann treibt die Therapeutin Cynthia Thomas zu einer unglaublichen Tat. Sie erpresst einen ihrer Patienten, damit dieser ihr bei der Suche nach einem Auftragskiller hilft. Doch es kommt ganz anders als geplant ...
Genre:Dokudrama, Reality, Krimi
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Fremantle Media Enterprises Ltd., Bildrechte: 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. and Wolf Reality, LLC.
Enthält Produktplatzierungen