Aus dem Archiv: 70 Jahre Song Contest (1/2)Jetzt kostenlos streamen
Aus dem Archiv: 70 Jahre Song Contest
Folge 1: Aus dem Archiv: 70 Jahre Song Contest (1/2)
49 Min.Folge vom 10.05.2026
Glitzer, Drama und große Gefühle in "Aus dem Archiv": ORF III zelebrierte 70 Jahre Eurovision Song Contest im RadioKulturhaus. Christian Reichhold und Regina Nassiri blickten mit Musikstars wie Marianne Mendt, Gary Lux, Timna Brauer und Cesár Sampson auf Österreichs ESC-Geschichte zurück. Der erste Teil widmete sich den Anfängen des Bewerbs 1956 bis in die 70er Jahre. Die Sendung verbindet Archivmaterial, persönliche Gespräche und musikalische Rückblicke zu einer nostalgischen Reise durch Österreichs ESC-Geschichte. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Megaevents liefert das ORF ON Backstage Diary mit Marcel Kilic. Bildquelle: ORF
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Aus dem Archiv: 70 Jahre Song Contest
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Copyrights:© Season 1: ORF 3