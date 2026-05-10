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Aus dem Archiv: 70 Jahre Song Contest

Aus dem Archiv: 70 Jahre Song Contest (1/2)

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 10.05.2026
Aus dem Archiv: 70 Jahre Song Contest (1/2)

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Aus dem Archiv: 70 Jahre Song Contest

Folge 1: Aus dem Archiv: 70 Jahre Song Contest (1/2)

49 Min.Folge vom 10.05.2026

Glitzer, Drama und große Gefühle in "Aus dem Archiv": ORF III zelebrierte 70 Jahre Eurovision Song Contest im RadioKulturhaus. Christian Reichhold und Regina Nassiri blickten mit Musikstars wie Marianne Mendt, Gary Lux, Timna Brauer und Cesár Sampson auf Österreichs ESC-Geschichte zurück. Der erste Teil widmete sich den Anfängen des Bewerbs 1956 bis in die 70er Jahre. Die Sendung verbindet Archivmaterial, persönliche Gespräche und musikalische Rückblicke zu einer nostalgischen Reise durch Österreichs ESC-Geschichte. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Megaevents liefert das ORF ON Backstage Diary mit Marcel Kilic. Bildquelle: ORF

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