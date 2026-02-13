Aus dem Archiv: Adele NeuhauserJetzt kostenlos streamen
Aus dem Archiv: Adele Neuhauser
Folge 1: Aus dem Archiv: Adele Neuhauser
54 Min.Folge vom 13.02.2026
Publikumsliebling Adele Neuhauser blickt mit Christian Reichhold und Regina Nassiri auf die Höhepunkte ihrer Karriere – und auf kommende Rollen. Vom Durchbruch mit "Vier Frauen und ein Todesfall" über die Transfrau Josefa Beckmann in "Ungeschminkt" – ausgezeichnet 2025 mit Gold bei den New York Festivals – bis zur Kultfigur Bibi Fellner: Neuhauser verkörpert starke, widersprüchliche Frauen mit Wucht und Witz. In ihrer Autobiografie "Ich war mein größter Feind" erzählt sie von Brüchen, Dämonen und dem Willen zum Weitermachen. Eine große Schauspielerin – und eine Ausnahmeerscheinung. Bildquelle: ORF/RadioKulturhaus/Shahrukh and Shahzeb
Aus dem Archiv: Adele Neuhauser
