ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 13.02.2026
54 Min.Folge vom 13.02.2026

Publikumsliebling Adele Neuhauser blickt mit Christian Reichhold und Regina Nassiri auf die Höhepunkte ihrer Karriere – und auf kommende Rollen. Vom Durchbruch mit "Vier Frauen und ein Todesfall" über die Transfrau Josefa Beckmann in "Ungeschminkt" – ausgezeichnet 2025 mit Gold bei den New York Festivals – bis zur Kultfigur Bibi Fellner: Neuhauser verkörpert starke, widersprüchliche Frauen mit Wucht und Witz. In ihrer Autobiografie "Ich war mein größter Feind" erzählt sie von Brüchen, Dämonen und dem Willen zum Weitermachen. Eine große Schauspielerin – und eine Ausnahmeerscheinung. Bildquelle: ORF/RadioKulturhaus/Shahrukh and Shahzeb

ORF III
