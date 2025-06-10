Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Aus dem Rahmen

Aus dem Rahmen: Das Naturhistorische Museum

ORF IIIStaffel 1Folge 11vom 10.06.2025
Aus dem Rahmen: Das Naturhistorische Museum

Aus dem Rahmen: Das Naturhistorische MuseumJetzt kostenlos streamen

Aus dem Rahmen

Folge 11: Aus dem Rahmen: Das Naturhistorische Museum

39 Min.Folge vom 10.06.2025

Einst als Heimstätte der habsburgischen zoologischen Exponate erbaut, zeigt sich das Naturhistorische Museum heute als moderner Hort der Forschung und der Wissensvermittlung, auch zu den aktuellen Themen unserer Zeit wie Ressourcenmanagement, Nachhaltigkeit und Zukunftstechniken. Das Museum gilt als eine der größten nicht-universitäre Forschungseinrichtungen des Landes. Das Führungsteam mit Generaldirektorin und wissenschaftlicher Leiterin Katrin Vohland und dem wirtschaftlichen Geschäftsführer Markus Roboch hat mit Ausstellungen wie der laufenden, Kino-Saurier, bewiesen, dass sie ihr Haus auch pandemie-fest führen können. Karl Hohenlohe besucht in dieser neuen Ausgabe des ORFIII-Museumsformats Aus dem Rahmen dieses Museum und lässt sich durch die Geschichte und zu einigen ausgewählten Exponaten führen. R: Patrick Pleisnitzer Bildquelle: ORF/Clever Contents/

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Aus dem Rahmen
ORF III
Aus dem Rahmen

Aus dem Rahmen

Alle 1 Staffeln und Folgen