Aus dem Rahmen: Das Naturhistorische MuseumJetzt kostenlos streamen
Aus dem Rahmen
Folge 11: Aus dem Rahmen: Das Naturhistorische Museum
Einst als Heimstätte der habsburgischen zoologischen Exponate erbaut, zeigt sich das Naturhistorische Museum heute als moderner Hort der Forschung und der Wissensvermittlung, auch zu den aktuellen Themen unserer Zeit wie Ressourcenmanagement, Nachhaltigkeit und Zukunftstechniken. Das Museum gilt als eine der größten nicht-universitäre Forschungseinrichtungen des Landes. Das Führungsteam mit Generaldirektorin und wissenschaftlicher Leiterin Katrin Vohland und dem wirtschaftlichen Geschäftsführer Markus Roboch hat mit Ausstellungen wie der laufenden, Kino-Saurier, bewiesen, dass sie ihr Haus auch pandemie-fest führen können. Karl Hohenlohe besucht in dieser neuen Ausgabe des ORFIII-Museumsformats Aus dem Rahmen dieses Museum und lässt sich durch die Geschichte und zu einigen ausgewählten Exponaten führen. R: Patrick Pleisnitzer Bildquelle: ORF/Clever Contents/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick