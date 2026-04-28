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Aus dem Rahmen

Aus dem Rahmen: Ab in die Wildnis!

ORF IIIStaffel 1Folge 18vom 28.04.2026
Aus dem Rahmen: Ab in die Wildnis!

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Folge 18: Aus dem Rahmen: Ab in die Wildnis!

44 Min.Folge vom 28.04.2026

Das Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal zählt zu den letzten Urwäldern Europas und ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Mit dem neuen "Haus der Wildnis“ in Lunz am See wird diese einzigartige Natur mithilfe moderner Technik und virtueller Realität dennoch erlebbar gemacht. Gestaltung: Patrick Pleisnitzer Moderation: Karl Hohenlohe Bildquelle: ORF/Clever Contents

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