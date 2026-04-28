Aus dem Rahmen: Ab in die Wildnis!Jetzt kostenlos streamen
Aus dem Rahmen
Folge 18: Aus dem Rahmen: Ab in die Wildnis!
44 Min.Folge vom 28.04.2026
Das Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal zählt zu den letzten Urwäldern Europas und ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Mit dem neuen "Haus der Wildnis“ in Lunz am See wird diese einzigartige Natur mithilfe moderner Technik und virtueller Realität dennoch erlebbar gemacht. Gestaltung: Patrick Pleisnitzer Moderation: Karl Hohenlohe Bildquelle: ORF/Clever Contents
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