Aus der Wiener Staatsoper: RISE!Jetzt kostenlos streamen
Aus der Wiener Staatsoper: RISE!
Folge 1: Aus der Wiener Staatsoper: RISE!
Zum Weltfrauentag wurde die Wiener Staatsoper mit "RISE! – Women’s Voices for Change" zur Bühne für weibliche Stärke und Solidarität. Christina Stürmer trat gemeinsam mit Lidia Baich, Ilia Staple, Rachelle Jeanty, Vazista und weiteren Künstlerinnen auf. Rund 2.000 Frauen beteiligten sich am Benefizabend, der unter dem Ehrenschutz von Doris Schmidauer stand und ein starkes Zeichen für Gleichberechtigung setzte. Das Format versteht sich somit als kulturelles Statement für alle Frauen, deren Stimmen nicht überall gehört werden. Musikalisch geleitet von Künstlerinnen verschiedener Genres verband der Abend Engagement, Ausdruck und Gemeinschaft – als Zeichen für Veränderung und Zusammenhalt. Bildquelle: ORF/BOW Media & Production GmbH/H.EDER
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick