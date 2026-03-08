Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 08.03.2026
72 Min.Folge vom 08.03.2026

Zum Weltfrauentag wurde die Wiener Staatsoper mit "RISE! – Women’s Voices for Change" zur Bühne für weibliche Stärke und Solidarität. Christina Stürmer trat gemeinsam mit Lidia Baich, Ilia Staple, Rachelle Jeanty, Vazista und weiteren Künstlerinnen auf. Rund 2.000 Frauen beteiligten sich am Benefizabend, der unter dem Ehrenschutz von Doris Schmidauer stand und ein starkes Zeichen für Gleichberechtigung setzte. Das Format versteht sich somit als kulturelles Statement für alle Frauen, deren Stimmen nicht überall gehört werden. Musikalisch geleitet von Künstlerinnen verschiedener Genres verband der Abend Engagement, Ausdruck und Gemeinschaft – als Zeichen für Veränderung und Zusammenhalt. Bildquelle: ORF/BOW Media & Production GmbH/H.EDER

