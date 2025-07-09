Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 4: Episode 4
44 Min.Folge vom 09.07.2025Ab 12
Sintflutartiger Regen droht, die Saison der Dirt Dogs zu ruinieren. Die Goldsucher Kellie Carter und Henri Chassaing landen hingegen einen Glückstreffer, während die Gold-Gypsies Chris und Greg Clark einen Fund fürs Leben machen.
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.