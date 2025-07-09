Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 5: Episode 5
44 Min.Folge vom 09.07.2025Ab 12
Während die Dirt Dogs vor einer folgenschweren Entscheidung stehen, reiten Chris und Greg Clark auf der Goldwelle. Kellie Carter und Henri Chassaing riskieren Leib und Leben, um ihre unglaubliche Glückssträhne fortzusetzen.
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.