Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Episode 8

Kabel Eins Doku Staffel 1 Folge 8 vom 09.07.2025
Folge 8: Episode 8

44 Min. Ab 12

Als die letzte Woche der Goldsaison beginnt, setzen die Dirt Dogs alles auf eine Karte, um ihr Ziel zu erreichen. Kellie und Henri starten eine letzte Jagd nach großen Nuggets, und die Gold-Gypsies riskieren ihr Geld und ihren Ruf für das alles entscheidende Vorhaben.

Kabel Eins Doku
