Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 13: Der Claim der Monsternuggets
45 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Die Poseidon Crew kann endlich loslegen: Die Bohrgenehmigung für Catto's Paddock ist angekommen, die Suche nach dem Millionen-Nugget ist eröffnet. Shane und Russell arbeiten indes in Pilbara, einer unwirtlichen Gegend voller Schlangen und sengender Hitze.
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.