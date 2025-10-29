Über die Grenzen hinausJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 7: Über die Grenzen hinaus
45 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12
Die Goldtimers investieren ihre letzten Dollar in ein Technik, die den Untergrund nach Gold absucht. Die Goldsucher sind sprachlos, als sie die Entdeckungen des Gerätes begutachten. Die Gold Retrievers erklären die Goldsuche zu ihrer Vollzeitbeschäftigung und ziehen einen Geologen zu Rate.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.