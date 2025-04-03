Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Australia's Most Dangerous Prisoners

Mörderische Lust

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 7vom 03.04.2025
Mörderische Lust

Mörderische LustJetzt kostenlos streamen

Australia's Most Dangerous Prisoners

Folge 7: Mörderische Lust

42 Min.Folge vom 03.04.2025Ab 16

Jaymes Todd hegt schon lange sadistische Fantasien, die er mit Vergewaltigungspornos füttert. Eines Nachts setzt er diese Fantasien in die Tat um und vergeht sich an einer jungen Frau. Rachel Pfitzner hat eine andere Motivation zu töten: Da ihr zweieinhalbjähriger Sohn sie an ihren verhassten Ex-Freund erinnert, lässt sie ihre Wut an ihm aus und schüttelt das Kleinkind schließlich zu Tode.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Australia's Most Dangerous Prisoners
Kabel Eins Doku
Australia's Most Dangerous Prisoners

Australia's Most Dangerous Prisoners

Alle 1 Staffeln und Folgen