Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach
Folge 2: Eine neue Pfote
44 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 6
Dr. Scott Miller untersucht in seiner Klinik in Großbritannien einen Tumor bei einer älteren Hündin. Währenddessen bekommt Kate einen Notfallpatienten am Bondi Beach. Der junge Golden Retriever Skippy ist am Strand in ein Stück Glas getreten, das nun schnellstmöglich entfernt werden muss. Zudem wird die dreibeinige Hündin Sunday für eine innovative Operation vorbereitet, die voraussichtlich ihr Leben verbessern wird.
Genre:Tiere, Gemeinschaft, Reality
Produktion:AU, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Fred Media Pty Ltd