sixxStaffel 11Folge 3vom 23.11.2025
44 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 6

An der Goldküste behandeln Alex und Gerardo einen Notfallpatienten. Der Goldendoodle Teddy hat eine ganze Tube giftigen Kleber gefressen. Die Tierärzte müssen den Hund sofort operieren. Die Arztschwestern Audrey und Alison Shen kümmern sich um ein gerettetes Kätzchen, das an einer Zehenentzündung leidet.

