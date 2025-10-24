Austria 25 - Die Österreicherinnen und Österreicher des Jahres 2025Jetzt kostenlos streamen
Austria 25 - Die Österreicher:innen des Jahres
Folge 3: Austria 25 - Die Österreicherinnen und Österreicher des Jahres 2025
25 Min.Folge vom 24.10.2025
Zum mittlerweile 22. Mal kürte "Die Presse" die Österreicherinnen und Österreicher des Jahres. Nominiert waren mehr als 35 Frauen und Männer, die in ihrem jeweiligen Bereich Herausragendes geleistet haben - mit neuen Ideen, Geduld, persönlichem Engagement und oft auch gegen Widerstand.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Austria 25 - Die Österreicher:innen des Jahres
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0