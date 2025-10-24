Zum Inhalt springenBarrierefrei
Austria 25 - Die Österreicherinnen und Österreicher des Jahres 2025

ORF2Staffel 1Folge 3vom 24.10.2025
25 Min.Folge vom 24.10.2025

Zum mittlerweile 22. Mal kürte "Die Presse" die Österreicherinnen und Österreicher des Jahres. Nominiert waren mehr als 35 Frauen und Männer, die in ihrem jeweiligen Bereich Herausragendes geleistet haben - mit neuen Ideen, Geduld, persönlichem Engagement und oft auch gegen Widerstand.

ORF2
