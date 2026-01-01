Austrian World Summit
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Austrian World Summit
Zum neunten Mal fand in der Wiener Hofburg der "Austrian World Summit" statt. Im Mittelpunkte der Klimaschutz-Konferenz stehen diesmal Einsatzkräfte an vorderster Klimafront wie Feuerwehrleute oder Ermittler von Interpol. Die Eröffnungsreden haben Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Initiator Arnold Schwarzenegger, Bundeskanzler Christian Stocker und UNO-Generalsekretär Antonio Guterres gehalten.
Genre:Nachrichten, Politik
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Copyrights:© Season 1: ORF 3