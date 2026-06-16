Austrian World Summit 2026 - Die HighlightsJetzt kostenlos streamen
Austrian World Summit
Folge 6: Austrian World Summit 2026 - Die Highlights
53 Min.Folge vom 16.06.2026
Unter dem Motto "We are unstoppable" findet die zehnte Ausgabe des Austrian World Summit in der Wiener Hofburg statt. Bei der von Arnold Schwarzenegger initiierten Klimakonferenz sind heuer zahlreiche prominente Gäste angekündigt - darunter die 49. Vizepräsidentin der USA Kamala Harris, der Gouverneur von Minnesota Tim Walz sowie Schauspieler Richard Gere, der zugeschalten sein wird. Auch die Spitzen der heimischen Politik, Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker, nehmen teil. ORF III zeigt die Highlights des Austrian World Summit.
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