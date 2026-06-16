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Austrian World Summit

Austrian World Summit 2026 - Die Highlights

ORF IIIStaffel 1Folge 6vom 16.06.2026
Austrian World Summit 2026 - Die Highlights

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Austrian World Summit

Folge 6: Austrian World Summit 2026 - Die Highlights

53 Min.Folge vom 16.06.2026

Unter dem Motto "We are unstoppable" findet die zehnte Ausgabe des Austrian World Summit in der Wiener Hofburg statt. Bei der von Arnold Schwarzenegger initiierten Klimakonferenz sind heuer zahlreiche prominente Gäste angekündigt - darunter die 49. Vizepräsidentin der USA Kamala Harris, der Gouverneur von Minnesota Tim Walz sowie Schauspieler Richard Gere, der zugeschalten sein wird. Auch die Spitzen der heimischen Politik, Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker, nehmen teil. ORF III zeigt die Highlights des Austrian World Summit.

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