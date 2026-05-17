Autobahn-Raststätten - Wer casht ab?Jetzt kostenlos streamen
Autobahn-Raststätten - Wer casht ab?
Folge 1: Autobahn-Raststätten - Wer casht ab?
Wer auf langen Autofahrten direkt an der Autobahn eine Pause einlegt, zahlt dafür oft deutlich mehr als anderswo. Moderator Stephan Bydlinski geht der Frage nach, warum Essen, Getränke und Services auf Raststätten so teuer sind. Dafür trifft er die Geschäftsführer der größten Raststätten Österreichs und nimmt ihre Geschäftsmodelle unter die Lupe. Profitieren die Betreiber tatsächlich von ihrer exklusiven Lage oder landen große Teile der Einnahmen bei anderen Beteiligten? Hinter den Kulissen wirken komplexe Pacht- und Vertragskonstruktionen, in denen unter anderem die ASFINAG, die Autobahn-Betriebe GmbH und internationale Mineralölkonzerne eine wichtige Rolle spielen. Bildquelle: ORF/PAMMER FILM
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