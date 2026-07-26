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Der Junge im Eisberg

NickelodeonStaffel 1Folge 1vom 26.07.2026
Der Junge im Eisberg

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Folge 1: Der Junge im Eisberg

22 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 6

In einem Eisbrocken erblicken Katara und Sokka einen Jungen. Sein Name ist Aang - ein Herrscher über die Luft. Doch die sind eigentlich ausgestorben, hieß es bislang. Zunächst müssen die Helden ihr Dorf retten.

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