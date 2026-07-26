Avatar - Der Herr der Elemente
Folge 1: Der Junge im Eisberg
22 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 6
In einem Eisbrocken erblicken Katara und Sokka einen Jungen. Sein Name ist Aang - ein Herrscher über die Luft. Doch die sind eigentlich ausgestorben, hieß es bislang. Zunächst müssen die Helden ihr Dorf retten.
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Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany