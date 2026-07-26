Wintersonnenwende Teil 2: Avatar RokuJetzt kostenlos streamen
Avatar - Der Herr der Elemente
Folge 8: Wintersonnenwende Teil 2: Avatar Roku
22 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 6
Aang muss mit seinem Vorgänger, dem Avatar Roku, Kontakt aufnehmen, doch ihm bleibt nicht viel Zeit: Nur heute ist die Barriere ins Geisterreich geöffnet, und Rokus Tempel liegt weit im Territorium der Feuernation.
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Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany