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Avatar - Der Herr der Elemente

Wintersonnenwende Teil 2: Avatar Roku

NickelodeonStaffel 1Folge 8vom 26.07.2026
Wintersonnenwende Teil 2: Avatar Roku

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Folge 8: Wintersonnenwende Teil 2: Avatar Roku

22 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 6

Aang muss mit seinem Vorgänger, dem Avatar Roku, Kontakt aufnehmen, doch ihm bleibt nicht viel Zeit: Nur heute ist die Barriere ins Geisterreich geöffnet, und Rokus Tempel liegt weit im Territorium der Feuernation.

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