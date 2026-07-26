Avatar - Der Herr der Elemente
Folge 9: Die Schriftrolle
23 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 6
Katara bringt Aang bei, wie man das Element des Wassers beherrscht. Sie merkt, dass der Avatar viel schneller lernt als sie selbst, und will ihre eigenen Fähigkeiten unbedingt verbessern.
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Avatar - Der Herr der Elemente
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany