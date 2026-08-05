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Avatar - Der Herr der Elemente

Der Avatar-Zustand

NickelodeonStaffel 2Folge 1vom 05.08.2026
Der Avatar-Zustand

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Avatar - Der Herr der Elemente

Folge 1: Der Avatar-Zustand

23 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6

Im Kampf gegen die Feuernation lässt sich Aang in den Avatar-Zustand versetzen. Währenddessen erhält Prinz Zuko Besuch von seiner Schwester, die ihn bittet, zurück nach Hause zu kehren. Dann begeht er einen schweren Fehler.

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