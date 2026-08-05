Avatar - Der Herr der Elemente
Folge 1: Der Avatar-Zustand
23 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6
Im Kampf gegen die Feuernation lässt sich Aang in den Avatar-Zustand versetzen. Währenddessen erhält Prinz Zuko Besuch von seiner Schwester, die ihn bittet, zurück nach Hause zu kehren. Dann begeht er einen schweren Fehler.
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Avatar - Der Herr der Elemente
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany