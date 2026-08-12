Avatar - Der Herr der Elemente
Folge 10: Wissen ist Macht
23 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6
Die Freunde machen sich in der Wüste auf die Suche nach einer geheimnisvollen Bibliothek. Sie erhoffen sich, mehr Informationen über die Feuernation zu finden, um sie in einem Kampf besiegen zu können. Doch sie stoßen auf ein anderes Geheimnis.
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Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany