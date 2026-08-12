Avatar - Der Herr der Elemente
Folge 11: In der Wüste
23 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6
Die Freunde müssen aus der Si-Wong-Wüste fliehen, doch Appa ist verschwunden. Sie machen sich auf die Suche und werden unterwegs von Riesenwespen, Kakteen und Sandbändigern angegriffen. Währenddessen landet Suko bei einem Geheimbund.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany