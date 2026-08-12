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Bedrohlicher Bohrer

NickelodeonStaffel 2Folge 13vom 12.08.2026
Bedrohlicher Bohrer

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Folge 13: Bedrohlicher Bohrer

23 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6

Die Feuernation rückt mit einem riesigen Bohrer gegen die Außermauern von Ba Sing Se vor. Nichts scheint die gewaltige Kriegsmaschine aufhalten zu können. Aang und Sokka entwickeln daraufhin einen riskanten Plan, um die Stadt vor den Invasionstruppen zu bewahren. Als ihr Angriff fehlschlägt und die Lage immer hoffnungsloser wird, stellt sich Katara mit seinen Bändigerkräften dem Bohrer entgegen.

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