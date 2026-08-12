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Avatar - Der Herr der Elemente

Mauern und Geheimnisse

NickelodeonStaffel 2Folge 14vom 12.08.2026
Mauern und Geheimnisse

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