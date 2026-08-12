Avatar - Der Herr der Elemente
Folge 14: Mauern und Geheimnisse
23 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6
Gemeinsam mit seinen Freunden kann Aang in die geheimnisvolle Stadt Ba Sing Se gelangen. Der Empfang ist sehr herzlich, doch dann bemerken die Freunde bald, dass sie überwacht werden. Dahinter steckt eine große Verschwörung.
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Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany