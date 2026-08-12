Geschichten aus Ba Sing SeJetzt kostenlos streamen
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Folge 15: Geschichten aus Ba Sing Se
23 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6
Aang und seine Freunde verbringen in Ba Sing Se, der Hauptstadt des Erdkönigreiches, einen freien Tag. Katara und Toph gehen am Nachmittag gemeinsam in einen Schönheitssalon. Dort sorgen sie beim Personal für reichlich Aufregung.
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Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany