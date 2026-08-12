Avatar - Der Herr der Elemente
Folge 16: Armer Appa
23 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6
Appa, das fliegende Bison, wird von den hinterhältigen Sandbändigern überfallen und entführt. Die Entführer verkaufen Appa an einen Zirkus, wo er in die Gewalt eines grausamen Tierbändigers gerät. Appa kann flüchten, ist aber geschwächt.
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Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany