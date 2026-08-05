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Rückkehr nach Omashu

NickelodeonStaffel 2Folge 3vom 05.08.2026
Rückkehr nach Omashu

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Folge 3: Rückkehr nach Omashu

23 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6

Aang, Katara und Sokka gelingt es, in Omashu einzudringen, das jetzt von der Feuernation besetzt ist. Dort helfen sie einer Gruppe von Widerstandskämpfern, aus der Festung zu fliehen. Durch Zufall gerät dabei der kleine Sohn des Gouverneurs vor die Mauern der Stadt und fällt den abziehenden Rebellen in die Hände. Der Gouverneur schlägt einen Tauschhandel vor: sein Sohn gegen König Bumi. Bei dem Geiselaustausch funkt jedoch Prinzessin Azula dazwischen, und die Aktion platzt. Im letzten Moment gelingt es Aang, Bumi zu befreien. Der König vertraut ihm an, dass er lieber in Omashu bleiben will, um dort auf den richtigen Moment für einen Gegenschlag zu warten. Aang muss sich also einen anderen Meister suchen, der ihm das Erdbändigen beibringt...

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