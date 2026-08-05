Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Avatar - Der Herr der Elemente

Der Sumpf ruft

NickelodeonStaffel 2Folge 4vom 05.08.2026
Der Sumpf ruft

Der Sumpf ruftJetzt kostenlos streamen

Avatar - Der Herr der Elemente

Folge 4: Der Sumpf ruft

23 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6

Ein Sturm zwingt Aang und seine Freunde zu einer Notlandung in einem Sumpf, der eine seltsame Anziehungskraft auf Aang ausübt. Dort haben sie merkwürdige Visionen und werden von Sumpfmonstern und Wasserbändigern belagert.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Avatar - Der Herr der Elemente
Nickelodeon
Avatar - Der Herr der Elemente

Avatar - Der Herr der Elemente

Alle 2 Staffeln und Folgen