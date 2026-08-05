Avatar - Der Herr der Elemente
Folge 4: Der Sumpf ruft
23 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6
Ein Sturm zwingt Aang und seine Freunde zu einer Notlandung in einem Sumpf, der eine seltsame Anziehungskraft auf Aang ausübt. Dort haben sie merkwürdige Visionen und werden von Sumpfmonstern und Wasserbändigern belagert.
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Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany