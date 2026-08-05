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Avatar - Der Herr der Elemente

Der Tag des Avatar

NickelodeonStaffel 2Folge 5vom 05.08.2026
Der Tag des Avatar

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Folge 5: Der Tag des Avatar

23 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6

Aang wird für den Mörder von Chin dem Großen gehalten und soll verurteilt werden. Seine Freunde versuchen, seine Unschuld zu beweisen. Ihre Beweise werden jedoch nicht angenommen. Doch dann wendet sich unverhofft das Blatt.

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