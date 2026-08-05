Avatar - Der Herr der Elemente
Folge 6: Der blinde Bandit
23 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6
Aang trifft auf die Kämpferin Toph und glaubt in ihr das Mädchen aus einer seiner Visionen gefunden zu haben. Er hofft, dass sie ihm das Erdbändigen beibringen kann, jedoch machen ihre Eltern ihnen einen Strich durch die Rechnung.
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Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany