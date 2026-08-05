Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Avatar - Der Herr der Elemente

Zukos Erinnerungen

NickelodeonStaffel 2Folge 7vom 05.08.2026
Zukos Erinnerungen

Zukos ErinnerungenJetzt kostenlos streamen

Avatar - Der Herr der Elemente

Folge 7: Zukos Erinnerungen

23 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6

Sukos wird nach einem Überfall von dem Jungen Lee aufgenommen. Suko kann sich jedoch nicht lange erholen, denn kurz darauf wird Lee ausgeraubt und Suko greift ein. Als die Stadt herausfindet, dass er der Feuernation angehört, beginnt der Kampf.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Avatar - Der Herr der Elemente
Nickelodeon
Avatar - Der Herr der Elemente

Avatar - Der Herr der Elemente

Alle 2 Staffeln und Folgen