Avatar - Der Herr der Elemente
Folge 7: Zukos Erinnerungen
23 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6
Sukos wird nach einem Überfall von dem Jungen Lee aufgenommen. Suko kann sich jedoch nicht lange erholen, denn kurz darauf wird Lee ausgeraubt und Suko greift ein. Als die Stadt herausfindet, dass er der Feuernation angehört, beginnt der Kampf.
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Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany