Avatar - Der Herr der Elemente
Folge 8: Die Verfolgungsjagd
24 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6
Aang und seine Freunde werden von einer Kampfmaschine aus Omashu verfolgt. Währenddessen entbrennt zwischen den Freunden ein heftiger Streit und Aang, Katara und Sokka versuchen allein, die Kampfmaschine abzulenken. Doch dann kommt es zu einem Kampf.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Avatar - Der Herr der Elemente
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany