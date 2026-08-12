Avatar - Der Herr der Elemente
Folge 9: Hartes Training
23 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6
Aang scheitert während seiner Lektion im Erdbändigen. Alle Aufmunterungsversuche scheitern. Toph hat den rettenden Einfall. Währenddessen wohnt Suko ebenfalls einer Trainingseinheit bei. Er will für den Zweikampf mit Azula vorbereitet sein.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Avatar - Der Herr der Elemente
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany