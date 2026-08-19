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Aang erwacht

NickelodeonStaffel 3Folge 1vom 19.08.2026
Aang erwacht

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Folge 1: Aang erwacht

23 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6

Aang kommt nach der verheerenden Niederlage bei Ba Sing Se wieder zu sich. Verwundert stellt er fest, dass er sich an Bord eines Schiffes der Feuernation befindet: Seine Freunde haben es gekapert und reisen nun unter falscher Flagge.

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