Der Westliche LufttempelJetzt kostenlos streamen
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Folge 12: Der Westliche Lufttempel
23 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 6
Die Invasion ist gescheitert, und gedemütigt und beschämt verlassen Aang und seine Freunde die Feuernation. Sie machen sich zum Westlichen Lufttempel auf.
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Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany