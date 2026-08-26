Schatten der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
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Folge 16: Schatten der Vergangenheit
23 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 6
Aang und seine Freunde müssen aus dem Lufttempel fliehen. Suko ist traurig, dass ihm Katara immer noch misstraut. Indirekt macht diese ihn für den Tod ihrer Mutter verantwortlich.
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Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany