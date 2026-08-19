Avatar - Der Herr der Elemente
Folge 2: Hoch das Bein!
23 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6
Im Territorium der Feuernation finden Aang und seine Freunde Unterschlupf in einer Höhle. Aang verkleidet sich als Schüler, um herauszufinden, was die Kinder lernen. Sokka will sich lieber in der Höhle verkriechen.
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Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany