Avatar - Der Herr der Elemente
Folge 3: Die bemalte Lady
23 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6
Aang und seine Freunde können nicht weiterfliegen, weil es Appa nicht gut geht. Sie besuchen ein Dorf am Fluss, um Medizin für den Flugbison zu besorgen. Bei den Dorfbewohnern herrscht schlechte Stimmung.
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Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany